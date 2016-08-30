Семерых оружейных мастеров поймали во Владивостоке с пулемётом

Сотрудники ФСБ поймали во Владивостоке банду из семерых человек, которые занимались поставками оружия.

Как сообщается на сайте ФСБ РФ, в августе сотрудники ведомства пресекли деятельность группировки, поставлявшей в Дальневосточный федеральный округ оружие. Преступники модернизировали оружие в подпольном цехе Владивостока и продавали его представителям криминальных структур Приморского края.

У задержанных изъяли 27 единиц огнестрельного боевого оружия (автоматы АК-47, АК-74, АК-103; пулемёт РПК, пистолеты ПМ и ТТ), гранаты, приспособления для бесшумной стрельбы, а также много патронов различного калибра. В подпольном цехе оперативники нашли токарно-фрезеровочные станки, слесарное оборудование и чертежи по изготовлению оружия.

По данному факту возбуждены уголовные дела.