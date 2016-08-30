Происшествия
Источник: Сайт ФСБ РФ
11:05, 30 Августа 2016 Версия для печати

Семерых оружейных мастеров поймали во Владивостоке с пулемётом

Сотрудники ФСБ поймали во Владивостоке банду из семерых человек, которые занимались поставками оружия.

Как сообщается на сайте ФСБ РФ, в августе сотрудники ведомства пресекли деятельность группировки, поставлявшей в Дальневосточный федеральный округ оружие. Преступники модернизировали оружие в подпольном цехе Владивостока и продавали его представителям криминальных структур Приморского края.

У задержанных изъяли 27 единиц огнестрельного боевого оружия (автоматы АК-47, АК-74, АК-103; пулемёт РПК, пистолеты ПМ и ТТ), гранаты, приспособления для бесшумной стрельбы, а также много патронов различного калибра. В подпольном цехе оперативники нашли токарно-фрезеровочные станки, слесарное оборудование и чертежи по изготовлению оружия.

По данному факту возбуждены уголовные дела.

читайте также:
Оружие и боеприпасы изъяла полиция у доцента вуза в Москве
Доцента столичного вуза задержали за незаконное хранение более 25 единиц оружия в квартире на юго-западе Москвы »

Ушаков Олег

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Чем для россиян станет запрет на продажу квартир с долгами
11:28, 30 Августа 2016
Эксперт рассказал Sobesednik.ru о продажах долговых квартир, ущемлении прав собственников и бесперспективности затеи
»
Мила Кунис хочет рожать еще и еще
11:08, 30 Августа 2016
Мила Кунис рассказала в интервью Sobesednik.ru о своей семье и желании иметь как можно больше детей
»
Сиротам, у которых чиновники съели торт, подарили новый
10:23, 30 Августа 2016
В Якутии в День Государственного флага РФ чиновники съели пирожные, ничего не оставив детям-сиротам, узнал Sobesednik.ru
»