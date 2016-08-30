Происшествия
Источник: МЧС Кыргызской республики
08:44, 30 Августа 2016 Версия для печати

При взрыве у посольства КНР в Бишкеке пострадали двое человек

В результате взрыва на территории посольства Китая в Бишкеке погиб один человек, двое пострадали.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что на месте взрыва на территории посольства КНР в Бишкеке был обнаружен труп. Приехавшие на место медики оказали помощь двум сотрудникам посольства.

Как сообщили в МЧС республики, в результате взрыва на территории посольства КНР в Бишкеке есть погибшие и ранены.

Согласно неподтвержденной информации, погибший, чье тело было обнаружено на месте взрыва, находился в автомобиле.

«По предварительным данным, в результате взрыва есть погибшие и пострадавшие. Количество уточняется», – рассказали в МЧС Киргизии.

В ведомстве также отметили, что, по предварительным данным, взрыв произошел на территории посольства.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Квартал, в котором находится посольство, оцеплен сотрудниками милиции.

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