Полиция вывела людей из ТЦ "Крылатский" из-за неизвестного предмета

30 августа полиция эвакуировала посетителей торгового центра «Крылатский» в ЗАО из-за подозрительного предмета.

Инцидент произошёл на Осеннем бульваре, дом 12 в районе Крылатское Западного округа Москвы, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Источник в правоохранительных органах пояснил, что эвакуация людей произошла утром.

«Полицейские оперативно эвакуировали людей из всех помещений и исследовали находку. Как выяснилось, предмет угрозы для граждан не представлял», — заключил источник.

В настоящее время проход в торговый центр для посетителей открыт, пострадавших нет.