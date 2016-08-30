Происшествия
Источник: Агентство городских новостей «Москва»
12:34, 30 Августа 2016 Версия для печати

Полиция вывела людей из ТЦ "Крылатский" из-за неизвестного предмета

30 августа полиция эвакуировала посетителей торгового центра «Крылатский» в ЗАО из-за подозрительного предмета.

Инцидент произошёл на Осеннем бульваре, дом 12 в районе Крылатское Западного округа Москвы, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Источник в правоохранительных органах пояснил, что эвакуация людей произошла утром.

«Полицейские оперативно эвакуировали людей из всех помещений и исследовали находку. Как выяснилось, предмет угрозы для граждан не представлял», — заключил источник.

В настоящее время проход в торговый центр для посетителей открыт, пострадавших нет.

Худик Ольга

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