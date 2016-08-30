Происшествия
Источник: Life
08:52, 30 Августа 2016 Версия для печати

Lexus Елены Пресняковой насмерть сбил мужчину под Москвой

Водитель Елены Пресняковой на автомобиле Lexus задавил мужчину в Клинском районе Московской области.

Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что авария произошла ночью 28 августа. На 85-м километре трассы М-10 водитель Елены Пресняковой сбил пешехода, который, по предварительным данным, переходил дорогу в неположенном месте. Пострадавшего отправили в больницу, где он скончался через несколько часов.

Во время ДТП 69-летняя солистка ВИА «Самоцветы» Елена Преснякова сидела на пассажирском кресле. Lexus принадлежал ей.

Sobesednik.ru пока не располагает подтверждением информации о смертельной аварии с участием Пресняковой.

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