Lexus Елены Пресняковой насмерть сбил мужчину под Москвой

Водитель Елены Пресняковой на автомобиле Lexus задавил мужчину в Клинском районе Московской области.

Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что авария произошла ночью 28 августа. На 85-м километре трассы М-10 водитель Елены Пресняковой сбил пешехода, который, по предварительным данным, переходил дорогу в неположенном месте. Пострадавшего отправили в больницу, где он скончался через несколько часов.

Во время ДТП 69-летняя солистка ВИА «Самоцветы» Елена Преснякова сидела на пассажирском кресле. Lexus принадлежал ей.

Sobesednik.ru пока не располагает подтверждением информации о смертельной аварии с участием Пресняковой.