Происшествия
Источник: Зарубежные СМИ
11:36, 29 Августа 2016 Версия для печати

Жертвами террориста на автомобиле в Йемене стали 60 человек

Террорист-смертник на автомобиле со взрывчаткой убил 60 человек и ранил 29 на юге Йемена.

Как сообщили зарубежные СМИ, 29 августа в городе Аден на юге Йемена произошел теракт, жертвами которого стали 60 человек. Еще не менее 29 человек пострадали.

По последним данным, теракт устроил смертник на начиненном взрывчаткой автомобиле, врезавшись в толпу людей возле армейского тренировочного лагеря.

Сейчас на месте происшествия находятся полиция и врачи. Пострадавших госпитализируют в местную больницу. Ни одна из действующих в Йемене террористических организаций ответственность за теракт в Адене на себя пока не взяла.

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