Происшествия
Источник: УГИБДД по Тамбовской области
13:37, 29 Августа 2016 Версия для печати

В аварии из-за прокола шины под Тамбовом погибла целая семья

Шесть человек, в том числе маленький ребенок погибли в аварии в Тамбовской области из-за лопнувшего колеса у иномарки.

Как сообщили на сайте Управления Госавтоинспекции по Тамбовской области, вечером 28 августа на трассе в Мичуринском районе Тамбовской области в аварию попали автомобили Lada Largus и Geely Emgrabd. В результате ДТП погибли шесть человек.

По предварительным данным, аварию спровоцировал 25-летний водитель Geely. Он не справился с управлением после прокола покрышки заднего правого колеса и выехал на встречную полосу движения. Там он столкнулся с Lada.

Известно, что погибли водитель и пассажирка Lada, водитель и трое пассажиров Geely. Среди погибших – трехлетний ребенок. Одному из пассажиров Geely удалось выжить в ДТП. Он находится в больнице Мичуринска. Все находившиеся в Geely в момент аварии были родственниками.

Сейчас обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Цыганкова Валерия

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