Происшествия
Источник: ТАСС
08:09, 29 Августа 2016 Версия для печати

Участника уличной ссоры расстреляли из травматики в ЮЗАО

На юго-западе Москвы молодого человека ранили в голову из травматического пистолета и скрылся.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы, нападение произошло около 05:00 29 августа в районе дома 19 по улице Кедрова в Академическом районе Юго-Западного административного округа. Неизвестный преступник открыл по молодому человеку стрельбу из травматики, после чего скрылся на автомобиле KIA Rio.

По предварительным данным, причиной нападения послужила уличная ссора.

В полиции сообщили, что потерпевший был доставлен в больницу. Для поиска преступника в городе объявлен план «Перехват».

На месте работает следственно-оперативная группа.

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Соловьева Екатерина

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