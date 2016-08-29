Участника уличной ссоры расстреляли из травматики в ЮЗАО

На юго-западе Москвы молодого человека ранили в голову из травматического пистолета и скрылся.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы, нападение произошло около 05:00 29 августа в районе дома 19 по улице Кедрова в Академическом районе Юго-Западного административного округа. Неизвестный преступник открыл по молодому человеку стрельбу из травматики, после чего скрылся на автомобиле KIA Rio.

По предварительным данным, причиной нападения послужила уличная ссора.

В полиции сообщили, что потерпевший был доставлен в больницу. Для поиска преступника в городе объявлен план «Перехват».

На месте работает следственно-оперативная группа.