У здания центра криминалистики в Брюсселе взорвали автомобиль

Здание института криминалистики в Брюсселе произошел в результате подрыва автомобиля на парковке возле лаборатории.
Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Национальном институте судебной экспертизы в Брюсселе взорвалась бомба.
Как сообщает агентство Reuters, взрыв прогремел в ночь на понедельник около здания Национального института криминалистики и криминологии, расположенном в пригороде Брюсселя.
По предварительным данным, один или несколько подозреваемых на машине въехали на парковку института, после чего взорвали бомбу у лабораторий.
Что затем произошло с организаторами атаки, пока неизвестно. По данным некоторых бельгийских СМИ, злоумышленники подорвали автомобиль, после чего возникло возгорание.
В момент взрыва здание института пустовало, никто не пострадал, однако само строение понесло серьезный ущерб.
В настоящее время место происшествия оцеплено сотрудниками полиции.