Происшествия
Источник: Зарубежные СМИ
08:56, 29 Августа 2016 Версия для печати

У здания центра криминалистики в Брюсселе взорвали автомобиль

Здание института криминалистики в Брюсселе произошел в результате подрыва автомобиля на парковке возле лаборатории.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Национальном институте судебной экспертизы в Брюсселе взорвалась бомба.

Как сообщает агентство Reuters, взрыв прогремел в ночь на понедельник около здания Национального института криминалистики и криминологии, расположенном в пригороде Брюсселя.

По предварительным данным, один или несколько подозреваемых на машине въехали на парковку института, после чего взорвали бомбу у лабораторий.

Что затем произошло с организаторами атаки, пока неизвестно. По данным некоторых бельгийских СМИ, злоумышленники подорвали автомобиль, после чего возникло возгорание.

В момент взрыва здание института пустовало, никто не пострадал, однако само строение понесло серьезный ущерб.

В настоящее время место происшествия оцеплено сотрудниками полиции.

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