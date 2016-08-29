Получены доказательства причастности борцов к драке в баре в Дмитрове

Полиция установила личности охранников, которые инициировали драку в баре «Славянка» в городе Дмитров.

Согласно данным полиции, почти все участники драки – сотрудники служб безопасности двух клубов Дмитрова. Все подозреваемые являются профессиональными борцами, кикбоксерами и боксёрами, сообщает Life.

С помощью камеры видеонаблюдения, установленной в баре, полиция выяснила, что конфликт начался после того, как один сотрудник службы безопасности ударил другого, после чего завязалась драка, в которой участвовали около 20 человек.

На кадрах видеозаписи видно, как во время драки молодому человеку наносят удар ножом в шею, от которого пострадавший скончался.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.