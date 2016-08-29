Двое близнецов утонули в Ростовской области на глазах у мамы

Двое девятилетних близнецов, отдыхавших возле кафе на пляже с мамой, утонули в Ростовской области.

Как сообщили на сайте СК РФ по Ростовской области, днем 28 августа в Аксайском районе Ростовской области утонули два девятилетних мальчика-близнеца. Детей под воду затянуло сильным течением.

Известно, что дети пришли на пляж вместе с мамой и сестрой и находились возле кафе «Лебердон». Взрослые, находившиеся на пляже, когда дети начали тонуть, пытались их спасти, но не смогли.

Сейчас по факту смерти детей проводится проверка. Все обстоятельства уточняются.