Журналиста из РФ Щетинина нашли мертвым на балконе в Киеве

Российского журналиста Александра Щетинина нашли мертвым в квартире в его День Рождения.

Как сообщил телеканал «112. Украина», в ночь на 28 августа российского журналиста Александра Щетитна обнаружили мертвым на балконе в его киевской квартире. По последним данным, не теле журналиста было огнестрельное ранение.

Тело Щетинина нашли его друзья, которые пришли к нему, чтобы поздравить его с Днем Рождения. Отмечается, что накануне смерти Щетинин якобы писал своим близким письма о самоубийстве.

На данный момент полиция прорабатывает все возможные версии смерти журналиста, в том числе и суицид. Все подробности уточняются.

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