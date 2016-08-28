Происшествия
Источник: "112. Украина"
10:00, 28 Августа 2016 Версия для печати

Журналиста из РФ Щетинина нашли мертвым на балконе в Киеве

Российского журналиста Александра Щетинина нашли мертвым в квартире в его День Рождения.

Как сообщил телеканал «112. Украина», в ночь на 28 августа российского журналиста Александра Щетитна обнаружили мертвым на балконе в его киевской квартире. По последним данным, не теле журналиста было огнестрельное ранение.

Тело Щетинина нашли его друзья, которые пришли к нему, чтобы поздравить его с Днем Рождения. Отмечается, что накануне смерти Щетинин якобы писал своим близким письма о самоубийстве.

На данный момент полиция прорабатывает все возможные версии смерти журналиста, в том числе и суицид. Все подробности уточняются.

[Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.]

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