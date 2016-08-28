Происшествия
Источник: ТАСС
14:28, 28 Августа 2016 Версия для печати

В авиакатастрофе с гидросамолетом в Белоруссии погиб человек

В авиакатастрофе с легкомоторным самолетом в Белоруссии погиб один человек и двое пострадали.

Как передает ТАСС, 27 августа в районе деревни Будилы в Браславском районе Витебской области Белоруссии разбился гидросамолет Че-23М. В момент крушения на борту легкомоторного самолета находились три человека.

Один человек в результате авиакатастрофы погиб. По последним данным, погибший был пассажиром самолета.

Пилот и еще один пассажир были госпитализированы. Все находившиеся в самолете люди – граждане Белоруссии.

По факту авиакатастрофы возбудили уголовное дело. Все обстоятельства происшествия уточняет специально созданная властями Белоруссии комиссия.

читайте также:Во время полета у пилота мог случиться инсульт
Авиакатастрофа СУ-27: виноват не пилот, но все свалят на него?
Sobesednik.ru попытался разобраться в причинах авиакатастрофы СУ-27, жертвой которой стал пилот «Русских витязей» »

Цыганкова Валерия

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Запрет на чартеры в Турцию отменили российские власти
15:37, 28 Августа 2016
Дмитрий Медведев снял запрет на чартерные авиаперевозки между Россией и Турцией.
»
Как победить паралич и вернуться на арену: история Татьяны Тур
13:05, 28 Августа 2016
Основатель и тренер студии циркового искусства ШПАГАТ.RU Татьяна Тур рассказала Sobesednik.ru о своих взлетах и падениях
»
Видеокадры разрушительного ветра в Чечне попали в интернет
12:00, 28 Августа 2016
Видео сильного ветра в Чечне, уничтожившего 60 домов и убившего девушку, появилось в интернете
»