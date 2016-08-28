В авиакатастрофе с гидросамолетом в Белоруссии погиб человек

В авиакатастрофе с легкомоторным самолетом в Белоруссии погиб один человек и двое пострадали.

Как передает ТАСС, 27 августа в районе деревни Будилы в Браславском районе Витебской области Белоруссии разбился гидросамолет Че-23М. В момент крушения на борту легкомоторного самолета находились три человека.

Один человек в результате авиакатастрофы погиб. По последним данным, погибший был пассажиром самолета.

Пилот и еще один пассажир были госпитализированы. Все находившиеся в самолете люди – граждане Белоруссии.

По факту авиакатастрофы возбудили уголовное дело. Все обстоятельства происшествия уточняет специально созданная властями Белоруссии комиссия.