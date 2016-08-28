4 ракеты выпустили курды по гражданскому аэропорту в Турции

Члены рабочей партии Курдистана выпустили четыре ракеты по гражданскому аэропорту на юго-востоке Турции.

Как сообщили зарубежные СМИ, по зданию гражданского аэропорта в турецком городе Диярбакыр выпустили четыре ракеты. В результате происшествия никто не пострадал. В здании аэропорта были выбиты стекла.

По предварительным данным, атаку на аэропорт устроили представители Рабочей партии Курдистана (РПК), которая запрещена в Турции. Мишенью злоумышленников был полицейский КПП.

Всех пассажиров и сотрудников аэропорта в Диярбакыре, находившихся в аэропорту в момент ракетного обстрела, эвакуировали в безопасное место. Инцидент к задержкам или отменам рейсов не привел.

Отмечается, что город Диярбакыр является неофициальной столицей курдов в Турции.