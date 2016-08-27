Происшествия
12:07, 27 Августа 2016 Версия для печати

В Склифе рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в СВАО

Две пострадавшие при пожаре на складе типографии в Отрадном девушки находятся в реанимации.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в результате пожара на складе типографии в СВАО столицы погибли 16 человек. Четыре человека пострадали. Мэр Москвы Сергей Собянин лично подключился к разбирательству во всех обстоятельствах пожара.

В справочной НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Sobesednik.ru рассказали, что в больницу поступили два человека, пострадавших при пожаре на складе типографии. Состояние пострадавших крайне тяжелое.

По данным врачей, 26-летняя Акбелмаматова Айчурок Баитовна находится в экстренной реанимации. А Калбай Кызыка Кызбурак находится в ожоговой реанимации. Ей также 26 лет.

В ГУ СК РФ по Москве Sobesednik.ru уточнили, что на данный момент все обстоятельства происшествия уточняются. Возбуждено дело по статье «Нарушение требование пожарной безопасности». Рассматриваются несколько версий пожара, в том числе бытовая и техническая.

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Цыганкова Валерия

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