Подрыв здания военкомата в Донецке устроили неизвестные

Взрывным устройством замедленного действия выбило окна в здании районного военкомата в Донецке.

Как передает ТАСС, 27 августа на улице Куприна в Кировском районе Донецка прогремел мощный взрыв. По последним данным, взрывное устройство замедленного действия сработало возле окна первого этажа местного военного комиссариата.

В результате взрыва никто не пострадал. Однако в здании военкомата выбило стекла и были повреждены оконные рамы.

Сейчас на месте взрыва работают экстренные службы. Все обстоятельства происшествия уточняются.