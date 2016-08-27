Происшествия
Источник: ТАСС
07:43, 27 Августа 2016 Версия для печати

Подрыв здания военкомата в Донецке устроили неизвестные

Взрывным устройством замедленного действия выбило окна в здании районного военкомата в Донецке.

Как передает ТАСС, 27 августа на улице Куприна в Кировском районе Донецка прогремел мощный взрыв. По последним данным, взрывное устройство замедленного действия сработало возле окна первого этажа местного военного комиссариата.

В результате взрыва никто не пострадал. Однако в здании военкомата выбило стекла и были повреждены оконные рамы.

Сейчас на месте взрыва работают экстренные службы. Все обстоятельства происшествия уточняются.

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