Происшествия
Источник: РИА "Новости"
09:53, 27 Августа 2016 Версия для печати

На загоревшемся складе типографии в СВАО погиб один человек

При пожаре в складском помещении типографии на северо-востоке Москвы погиб один человек.

Как сообщило РИА «Новости», 27 августа на Алтуфьевском шоссе, 5 в районе Отрадное СВАО столицы загорелся склад. В результате погиб один человек. Не менее 10 человек удалось спасти. Однако в здании еще могут оставаться люди.

Площадь возгорания составляет примерно 150 квадратных метров. На месте происшествия работают пожарные. Людей эвакуируют из горящего здания. Ликвидировать огонь пока не смогли.

По последним данным, загоревшийся склад принадлежит типографии ООО «Печатный экспресс».

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