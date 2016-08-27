Мужчина сбил двух человек и бросил свой Mercedes в ЗАО Москвы

В Москве водитель Mercedes насмерть сбил женщину и скрылся с места аварии без машины.

Водитель автомобиля Mercedes сбил двух человек на западе Москвы и скрылся с места происшествия, бросив машину. Одна из пострадавших погибла на месте аварии, сообщает ТАСС в субботу, 27 августа.

«Водитель на автомобиле Mercedes совершил наезд на двух пешеходов, одна из которых, женщина, погибла на месте ЧП. После ДТП водитель бросил машину и с места происшествия скрылся», – рассказал источник в госавтоинспекции.

По данным АГН «Москва», инцидент произошел на Бережковской набережной в районе Дорогомилово ЗАО столицы. Пострадавший во время ДТП мужчина был госпитализирован. Сообщается, что владелец машины установлен и правоохранительные органы ведут розыск подозреваемого.