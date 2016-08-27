Из-за взрыва газа пострадал человек и эвакуировали дом в Москве

В жилом доме на юго-востоке столицы произошел взрыв газа, во время которого пострадал один человек.

В одной из квартир на юго-востоке Москвы произошел взрыв газа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

«Москва, улица Сторожевая, 30, корпус 3, квартира 37. Взрыв бытового газа. Пострадал один человек, нарушено остекление», – сообщил источник. Сообщается, что спасатели проводят эвакуацию жильцов.

В МЧС подтвердили факт возгорания в указанной квартире и рассказали, что к настоящему моменту огонь на площади двух квадратных метров удалось ликвидировать.