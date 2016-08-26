Злоумышленница обманным путём завладела квартирой в ЮЗАО

Московская полиция 26 августа задержала подозреваемую в мошенничестве с недвижимостью.

Представитель пресс-службы столичного главка МВД сообщил, что задержанной оказалась 51-летняя уроженка Средней Азии. Полиция полагает, что она обманом вынудила хозяев продать ей квартиру на улице Обручева района Коньково Юго-Западного округа Москвы всего лишь за один миллион рублей, передаёт агентство «Москва».

«В 2015 году в полицию поступило заявление от двух жителей столицы. Потерпевшие сообщили, что неизвестные, подменив документы, получили от них росписи на бланках о продаже своей квартиры по улице Обручева третьему лицу по заниженной цене, всего за один миллион рублей», — рассказал пресс-секретарь.

Обманным путём злоумышленница оформила квартиру на себя. По словам пресс-секретаря, прежние владельцы узнали о проделанной мошенницей операции, только когда к ним пришли и попросили освободить помещение.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала подозреваемую. Сотрудники полиции выяснили, что задержанная совместно с неустановленными соучастниками путем подлога документов без согласования с хозяевами квартиры получила от них подписи на бланке о купле-продаже имущества, после чего переоформила жильё на себя.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Женщину заключили под стражу.