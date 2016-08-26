Происшествия
Источник: Зарубежные СМИ
09:00, 26 Августа 2016 Версия для печати

Во взрыве на КПП на юго-востоке Турции подозревают курдов

На дорожном контрольно-пропускном пункте полиции на юго-востоке Турции прогремел взрыв.

Как сообщает агентство Anadolu, инцидент произошел на дорожном контрольно-пропускном пункте полиции в Джизре в провинции Ширнак на юго-востоке Турции.

Сообщается, что взрывчатка находилась в автомобиле. По предварительной информации, при взрыве есть погибшие и раненые.

В данный момент на место происшествия прибывают машины скорой помощи. В организации атаки подозреваются боевики запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

Провинция Ширнак расположена на границе с Сирией и Ираком, большую долю населения в ней составляют курды.

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