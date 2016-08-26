Происшествия
21:04, 26 Августа 2016 Версия для печати

В Люберцах робот-сапер взорвал подозрительное ведро

Подозрительный предмет парализовал движение в Люберцах
Подозрительный предмет парализовал движение в Люберцах
Фото: Sobesednik.ru

В центре Люберец уничтожен подозрительный предмет, напоминающий взрывное устройство.

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на главу города Люберцы и Люберецкого района Владимира Ружицкого, в центре города был обнаружен подозрительный предмет, в результате чего было перекрыто движение автотранспорта по Октябрьскому проспекту на пересечении с улицей Смирновская. Ружицкий сообщил, что предмет был уничтожен роботом-сапером.

«Подозрительный предмет уничтожен направленным взрывом робота-манипулятора. Движение автотранспорта будет восстановлено, когда будет полностью исключена какая-либо опасность для населения», – отметил глава города.

По данным Федерального агентства новостей, о подозрительном предмете в полицию сообщили жители города. Рядом с одной из автобусных остановок было обнаружено обмотанное черной изолентой ведро, из которого торчали провода.

На место происшествия немедленно выехали кинологи и взрывотехники. Движение по Октябрьскому проспекту было перекрыто, весь поток машин перешел на близлежащие улицы, которые, как сообщаются, не справляются с таким количеством транспорта.

В распоряжении Sobesednik.ru оказались снимки с места происшествия. На кадрах видны сотрудники полиции и машины экстренных служб, которые работают на месте происшествия, а также горожане, которые пытаются пересечь перекрытую проезжую часть.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции, ФСБ, прокуратуры, МЧС и администрации Люберецкого района.

Ранее сообщалось, что движение автотранспорта по Октябрьскому проспекту на пересечении с улицей Смирновская в Люберцах полностью перекрыто из-за информации об обнаруженном взрывном устройстве. На место происшествия выехали сотрудники полиции, ФСБ, прокуратуры, МЧС и администрации Люберецкого района.

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