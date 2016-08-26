Происшествия
Источник: Интерфакс
10:30, 26 Августа 2016 Версия для печати

В Кашире задержали электрички из-за кражи электрооборудования

26 августа произошла вынужденная задержка электричек в Москву из-за кражи электрооборудования с железнодорожных путей.

Представитель пресс-службы Московской железной дороги (МЖД) пояснил, что инцидент произошёл на перегоне Ожерелье — Кашира близ подмосковной Каширы, передаёт «Интерфакс».

«Сегодня в 5:53 на перегоне Ожерелье — Кашира грузовой поезд совершил вынужденную остановку из-за провисания контактной сети. По предварительным данным, неисправность произошла по причине вмешательства посторонних лиц в инфраструктуру железной дороги — было разукомплектовано и украдено электрооборудование», — рассказал пресс-секретарь.

Для устранения неполадок железнодорожные службы сняли напряжение в контактной сети. В 6:45 работа контактной сети была восстановлена, и движение поездов в сторону Москвы возобновилось.

В МЖД добавили, что из-за инцидента семь пригородных поездов и один пассажирский поезд пришлось задержать. Диспетчерский аппарат делает всё необходимое для ввода в график движения поездов.

Худик Ольга

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