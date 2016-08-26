Происшествия
Источник: Facebook
16:12, 26 Августа 2016 Версия для печати

Снос "самостроя" обрушил подземный переход на "Дмитровской"

Из-за сноса «самостроя» переход около станции метро «Дмитровская» обвалился прямо на людей.

В своем Facebook Лейла Агирбова написала о том, что стала очевидицей обвала подземного перехода возле станции московского метро «Дмитровская». По ее словам, инцидент произошел из-за сноса «самостроя».

Агирбова подчеркнула, что металлические конструкции перехода обрушились в момент, когда в переходе было много людей. О пострадавших информации пока нет. В Сети Агирбова также поделилась фото с места событий.

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