Происшествия
Источник: Life
08:57, 26 Августа 2016 Версия для печати

СК выяснит, кто владеет подстанцией, на которой ребёнок получил ожоги

СК по городу Обь 26 августа начал проверку после того, как 9-летний мальчик получил ожоги в Новосибирском районе.

Инцидент произошёл в трансформаторной будке на станции Мочище, сообщает Life.

«Известно, что 25 августа 9-летний мальчик оказался в трансформаторной будке, которая была открыта», — рассказал исполняющий обязанности старшего помощника руководителя СК РФ по Новосибирской области Михаил Третьяков.

Он также добавил, что в настоящее время жизни мальчика ничего не угрожает.

Теперь следствию предстоит выяснить, кто является собственником подстанции, и определить лиц, которые несут ответственность за её эксплуатацию.

Худик Ольга

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