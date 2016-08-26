Резкое столкновение со "скорой" унесло автобус в кювет под Брянском

26 августа произошла авария рейсового автобуса «Киев — Москва» и кареты скорой помощи в Брянской области.

Происшествие случилось на 130-м километре автодороги «Брянск — Новозыбков — Гомель», передаёт ТАСС.

В полиции рассказали, что от столкновения пострадали 10 человек.

«Столкновение автобуса и автомобиля скорой помощи произошло около 06:40 мск на трассе "Брянск — Новозыбков — Гомель". Удар пришелся по касательной, от удара автобус упал на бок и сполз в кювет», — рассказал представитель полиции.

Согласно данным УМВД, по состоянию на 10:00 в больницы обратились 10 пассажиров автобуса, у 9 из которых лёгкие травмы. Одному человеку потребовалась госпитализация. Погибших нет.

В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.