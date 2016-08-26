Работники московского метро готовы к массовым забастовкам

26 августа работники Московского метрополитена вышли на митинг против плохих условий работы подземки.

Более 50 сотрудников метрополитена вышли на митинг, чтобы рассказать людям о нарушении трудового законодательства и об опасности движения поездов. Митинг прошёл около памятника, прославляющего подвиг рабочего класса в революции 1905 года, сообщает телеканал ОТР.

По словам участников митинга, работать или просто ездить в метро становится опасно, потому что запчасти для вагонов, материалы для ремонта и обслуживания станций, тоннелей, а также инструменты закупаются с большими задержками или очень плохого качества. Это приводит к регулярным поломкам, авариям или возгораниям.

Машинисты и дежурные по станции подчеркнули, что на протяжении года покупают униформу за свой счёт, потому что организация не может предоставить им денег на её покупку.

Руководство столичной подземки не только замалчивает эти проблемы, но и запрещает своим сотрудникам общаться с журналистами под угрозой увольнения.

Профсоюз метрополитена уже два месяца проводит одиночные пикеты около различных административных зданий, но чиновники пока игнорируют эти действия. Работники метро подчеркнули, что при необходимости готовы к массовым забастовкам.