Происшествия
Источник: Зарубежные СМИ
07:51, 26 Августа 2016 Версия для печати

Один человек погиб, четыре пострадали при взрыве газа в Бельгии

В результате взрыва в бельгийском городе Шиме один человек погиб, двое получили ранения.

О трагедии сообщает агентство Belga со ссылкой на местные экстренные службы.

Сообщается, что взрыв прогремел в ночь на 26 августа в складском помещении одного из спортивных центров города Шиме в провинции Эно. В результате часть здания оказалась разрушена. По последним данным, один человек погиб, двое пострадавших были госпитализированы и сейчас находятся в тяжелом состоянии, еще двое получили легкие ранения. По данным агентства, в момент взрыва в центре находились пять человек.

Как отмечает Reuters, ссылаясь на кризисный центр, причиной взрыва могла стать утечка газа.

«Мы еще на 100% не уверены, но, вероятнее всего, речь идет о взрыве бытового газа из-за самоубийства. Других объяснений нет», — заявил представитель центра, отметив, что признаков теракта в данной ситуации нет.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)

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