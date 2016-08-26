Недалеко от Аматриче в Италии зафиксировано новое землетрясение

В Центральной Италии произошло еще одно землетрясение. Эпицентр находился недалеко от города Аматриче.

Ранее Sobesednik.ru писал, что число жертв от землетрясения в Италии близится к 250, количество пропавших без вести до сих пор точно не установлено.

В пятницу близ итальянского города Аматриче, наиболее сильно пострадавшего от землетрясения в среду, 24 августа, произошло очередное землетрясение магнитудой 4,8. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Сообщается, что всего пять километров отделяло эпицентр стихии от города. Очаг залегал на десятикилометровой глубине.

Напомним, что в ночь на среду произошло мощное землетрясение в Аматриче итальянской провинции Лацио. Его магнитуда тогда составила около 6,1, сила толчков – 6,2. Аматриче было серьезно разрушено, многие здания превратились в руины. Продолжают работать поисковые и спасательные службы.