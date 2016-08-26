Происшествия
Источник: РИА "Новости"
11:33, 26 Августа 2016 Версия для печати

Киргизская полиция нашла подтверждение причастности россиянина к ИГ

26 августа в Киргизии полиция задержала подозреваемого в связях с ИГИЛ россиянина.

Представитель пресс-службы ГУВД столицы республики рассказал, что задержанный проживал на съёмной квартире в Бишкеке, передаёт РИА «Новости».

«В Бишкеке в пятницу задержали подозреваемого в членстве в террористической организации ИГ. Задержанный оказался гражданином России», — рассказал пресс-секретарь.

Полиции также удалось пресечь деятельность подпольной террористической ячейки. В ходе обысков полицейские обнаружили экстремистскую литературу, боеприпасы, огнестрельное оружие, две шумовые гранаты с самодельными поражающими элементами, а также четыре флага «Исламского государства» [также ИГ и ИГИЛ, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории РФ решением суда].

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Худик Ольга

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