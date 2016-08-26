Происшествия
Источник: ТАСС
14:47, 26 Августа 2016 Версия для печати

Авария на водоводе лишила воды 35 тысяч в Ростовской области

Три поселка Ростовской области остались без воды из-за аварии на водопроводе. Бригады и техника устраняют проблему.

Водоснабжения лишились 35 с половиной тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по информационной политике правительства региона.

«Сегодня, в 09:30 мск в городе Гуково произошел порыв на водоводе диаметром 700 мм в районе хутора Марс. Прекращена подача воды жителям трех районов: поселки шахт "Октябрьская", "Ростовская" и "Гуковская"», – сообщили в управлении.

На данный момент ремонтные работы проводят две бригады и четыре единицы техники. Планируется устранить проблему до вечера пятницы.

Жители пострадавших поселков могут подать заявку на подвоз воды – соответствующие мероприятия организованы городом. Как сообщило региональное отделение МЧС, все необходимые средства экстренного реагирования направлены к месту аварии.

Сухорукова Анастасия

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