Неустановленное взрывное устройство разрушило стену завода "Кока-Кола"

На московском заводе «Кока-Кола» произошел взрыв. Сообщается, что он спровоцировал обрушение перегородок, есть пострадавшие.

Несмотря на опровержение в МЧС информации о взрыве, поступившее ранее, источники в экстренных службах столицы ссылаются на наличие повреждений несущих перегородок, передают РИА «Новости». Обрушение стен было замечено спасателями, исследовавшими здания предприятия.

«При взрыве неустановленного устройства произошло обрушение внутренней стены складского одноэтажного помещения на площади 30 квадратных метров. Пострадали три человека», – заявил собеседник агентства.

На данный момент пострадавшие госпитализированы, а обстоятельства происшествия выясняются. Завод продолжает работу в штатном режиме.