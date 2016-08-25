Происшествия
Источник: РИА "Новости"
18:10, 25 Августа 2016 Версия для печати

Неустановленное взрывное устройство разрушило стену завода "Кока-Кола"

На московском заводе «Кока-Кола» произошел взрыв. Сообщается, что он спровоцировал обрушение перегородок, есть пострадавшие.

Несмотря на опровержение в МЧС информации о взрыве, поступившее ранее, источники в экстренных службах столицы ссылаются на наличие повреждений несущих перегородок, передают РИА «Новости». Обрушение стен было замечено спасателями, исследовавшими здания предприятия.

«При взрыве неустановленного устройства произошло обрушение внутренней стены складского одноэтажного помещения на площади 30 квадратных метров. Пострадали три человека», – заявил собеседник агентства.

На данный момент пострадавшие госпитализированы, а обстоятельства происшествия выясняются. Завод продолжает работу в штатном режиме.

Сухорукова Анастасия

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Участница "Дома-2" пожаловалась на жестокую травлю дочери
15:07, 26 Августа 2016
Участница «Дом-2» Татьяна Африкантова рассказала Sobesednik.ru о травле дочери на проекте и опровергла уход Бородиной
»
У Берта Рейнольдса подозревают болезнь Паркинсона
14:55, 26 Августа 2016
Друзья легенды Голливуда актеры Берта Рейнольдса полагают, что он страдает от болезни Паркинсона
»
Риз Уизерспун готова к третьей части "Блондинки в законе"
14:49, 26 Августа 2016
Звезда Голливуда Риз Уизерспун серьезно рассматривает возможность снять еще один фильм из франшизы «Блондинка в законе»
»