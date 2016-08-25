Происшествия
Источник: Агентство городских новостей «Москва»
12:29, 25 Августа 2016 Версия для печати

МЧС оперативно вывело всех людей из горящего общежития в ЦАО

25 августа пожарным удалось спасть двух детей из горящего здания общежития в центре Москвы.

Сотрудник МЧС пояснил, что возгорание произошло на пятом этаже общежития, расположенного в Новоконюшенном переулке района Хамовники Центрального округа столицы, передаёт агентство «Москва».

«Принятыми мерами в 11:28 пожар был локализован. Спасены два ребенка. По предварительной информации, площадь пожара составила 20 квадратных метров», — рассказал пресс-секретарь ведомства.

Всех людей, кто находился в здании во время возгорания, эвакуировали.

В настоящее время пожар ликвидирован.

Худик Ольга

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