МЧС оперативно вывело всех людей из горящего общежития в ЦАО

25 августа пожарным удалось спасть двух детей из горящего здания общежития в центре Москвы.

Сотрудник МЧС пояснил, что возгорание произошло на пятом этаже общежития, расположенного в Новоконюшенном переулке района Хамовники Центрального округа столицы, передаёт агентство «Москва».

«Принятыми мерами в 11:28 пожар был локализован. Спасены два ребенка. По предварительной информации, площадь пожара составила 20 квадратных метров», — рассказал пресс-секретарь ведомства.

Всех людей, кто находился в здании во время возгорания, эвакуировали.

В настоящее время пожар ликвидирован.