Происшествия
Источник: Зарубежные СМИ
16:19, 25 Августа 2016 Версия для печати

Лидера турецкой оппозиции эвакуировали невредимым с перестрелки

25 августа неизвестные напали на автомобильный кортеж лидера главной силы турецкой оппозиции — Республиканской партии.

Инцидент произошёл в городе Артвине на севере Турции.

Между нападавшими и охранниками завязалась перестрелка, при этом лидер партии Кемаль Кылычдароглу не пострадал, сообщает газета Hürriyet.

В настоящее время политика эвакуировали с места перестрелки.

Согласно данным издания, автоколонну, в которой следовал Кылычдароглу, остановил спецназ полиции из-за того, что на трассе они обнаружили завалы. После того, как автомобили остановились, неизвестные открыли огонь по полицейским. Кортеж оказался на линии огня. На место происшествия оперативно прибыли дополнительные подразделения жандармерии на бронированном транспорте.

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