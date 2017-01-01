109 горняков находились в обрушившейся нефтешахте в Коми

В нефтешахте в Республике Коми, где обрушилась горная порода, находились 109 горняков.

РИА «Новости» сообщает, что ЧП произошло в нефтяной шахте №1 НШУ «Яреганефть» в Ухте, которая входит в структуру «Лукойла».

По предварительным данным, под завалом оказался один человек. Всего во время ЧП, случившегося при проведении проходческих работ, в шахте находились 109 горняков. Их эвакуация не проводилась, передаёт ТАСС.

На месте ЧП работают 13 спасателей, три единицы техники Ухтинского военизированного горноспасательного отряда и оперативная группа Ухтинского местного пожарно-спасательного гарнизона.