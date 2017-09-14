"Жёлтый" уровень опасности ввели в Москве из-за сильного ветра

МЧС объявило в Москве экстренное предупреждение из-за сильного ветра.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на МЧС, с 14 по 15 сентября в столице ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 12-17 метров в секунду.

В ведомстве допускают вероятность повреждения линий электропередач, а также падения деревьев, рекламных и других слабо укрепленных конструкций.

Спасатели советуют москвичам обходить шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и внимательнее выбирать места для парковки автомобилей.

«Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый – погода потенциально опасна», – заявили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

По прогнозу синоптиков, ночью 15 сентября в Москве ожидается 13-15 градусов тепла, а днём – 20-22 градуса.