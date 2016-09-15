Жители Москвы и Московской области смогут оформить подписку на избирательных участках в день выборов

В единый день голосования 18 сентября жители Москвы и Московской области смогут на избирательных участках не только принять участие в выборах, но и, при желании, подписаться на любимые газеты и журналы.

Возможность оформления подписки на избирательных участках согласована с ЦИК России и проводится Почтой России в рамках подписной кампании на первое полугодие 2017 года. Подписку на избирательных участках столицы и Подмосковья будут принимать сотрудники ближайших отделений почтовой связи с 10:00 до 16:00 мск. Адреса избирательных участков, где будет оформляться подписка, можно узнать по телефону «горячей» линии Почты России 8-800-2005-888.

Мероприятие проводится в рамках программы популяризации подписки и также направлено на повышение явки избирателей на выборах в Государственную Думу РФ и местные муниципальные образования. Возможность оформления подписки на избирательных участках была организована в единый день голосования в 2011 году. Тогда эта практика хорошо себя зарекомендовала – значительная часть избирателей, выполнив свой гражданский долг, охотно воспользовалась возможностью подписаться на любимые издания.

Напомним, что с 1 сентября 2016 года стартовала основная подписная кампания на периодические печатные издания на первое полугодие 2017 года. До конца текущего года можно оформить подписку на газеты и журналы как во всех почтовых отделениях, так и в режиме онлайн на специальном сайте Почты России podpiska.pochta.ru.