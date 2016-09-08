10-летний юбилей "ООО Штерн Ингредиентс" и открытие "Stern-Technology Center"

В сентябре этого года компания «Штерн Ингредиентс», представляющая на российском рынке продукцию и услуги немецких специалистов из Гамбурга по пищевым ингредиентам, компаний Hydrosol, Mühlenchemie, Deutsche Back, SternEnzym, OlbrichtArom, SternVitamin, отмечает десятилетний юбилей в г. Санкт-Петербурге.

«Россия является для нас важным рынком, несмотря на существующие политические и экономические ограничения, — говорит Андреас Фельде, генеральный директор российского филиала в г. Санкт-Петербурге, добавляя: — Мы работаем в России уже более 20 лет, за это время у нас сложился широкий круг клиентов из разных отраслей пищевой промышленности, с которыми мы поддерживаем дружеские отношения. Российский филиал, КТ "ООО Штерн Ингредиентс", был открыт 10 лет назад, и сегодня, отмечая юбилей с нашими многочисленными клиентами и партнёрами, мы можем гордиться достигнутыми успехами». Центральный офис филиала выбран не случайно: Санкт-Петербург является городом-побратимом Гамбурга.

На данный момент в российском филиале работает 35 сотрудников, большинство из которых — инженеры-технологи. Основными направлениями деятельности гамбургской группы компаний „Stern-Wywil-Gruppe“ являются разработка индивидуальных стабилизирующих систем для мясных, молочных и деликатесных продуктов (компания Hydrosol), улучшителей муки для мукомольного производства (компания Mühlenchemie), ферментных препаратов хлебобулочных и макаронных изделий (компания SternEnzym), а также современных решений для хлебопекарного и кондитерского производства (компания DeutscheBack), обогащение пищевый продуктов и продуктов детского питания витаминами и минеральными премисками (компания SternVitamin) Группа компаний, будучи предприятием семейного бизнеса, объединяющая ряд специализированных предприятий смежных направлений, является одним из ведущих поставщиков на мировом рынке ингредиентов.

Центральное место в деятельности гамбургской группы компаний занимают прикладные исследования в области пищевых технологий. В России, как и во многих других странах мира, клиентам нужны решения, разработанные с учётом местной специфики и на базе местного сырья. Расширение и преобразование хлебопекарной лаборатории, и технологических лабораторий для мясных, молочных и деликатесных продуктов в г. Санкт-Петербурге в технологический центр STERN-TECHNOLOGY CENTER стало логичным шагом, соответствующим философии компании. «Мы не продаём стандартные продукты по прайс-листу, мы разрабатываем для наших клиентов индивидуальные решения с учётом специфики местного рынка, рецептур, оборудования и технологии производства», — с гордостью отмечает Дмитрий Зарецкий, директор по продажам в СНГ из г. Гамбурга.

Майонезы

Компания Hydrosol является новатором в области стабилизации пищевых продуктов на российском рынке. Особым спросом пользуются интеллектуальные комплексные компаунды, выпускаемые под хорошо известной торговой маркой Stabimuls для производства майонеза. Их преимущество заключается в том, что они обеспечивают простое, надёжное и экономичное производство любых видов майонезной продукции — от классического майонеза «Провансаль» до продукции Clean Label («чистая этикетка»), от устойчивых к замораживанию и размораживанию майонезов до деликатесных постных соусов без содержания яйца.

«Важным этапом является консультация, с неё начинается вся работа!» — подчёркивает Тис Ю. Майер, руководитель отдела НИОКР гамбургского инновационного центра, посетивший многие российские предприятия и хорошо знающий проблемы, с которыми им приходится сталкиваться.

Молочные продукты

Хитом продаж на российском рынке стали стабилизаторы пены для взбивания серии Stabimuls для кондитерского крема на растительных жирах. Стабильное качество и отличный вкус крема являются важнейшими критериями для российского потребителя. Значительное место среди разработок компании занимают стабилизирующие системы, выпускаемые под торговой маркой Stabisol для производства йогуртов, сметаны, молочных напитков, десертов, творога, свежего сыра, соусов-дип и спредов.

Мясные продукты

«Разработка индивидуальных решений на базе PLUSstabil и PLUSmulson» — кредо специалистов по мясным продуктам компании Hydrosol. Функциональные системы в мясной промышленности являются незаменимыми добавками для производства колбасных изделий, мясного фарша, ветчин и мясных деликатесов высокого качества по доступной цене. Большое внимание уделяется обеспечению требуемой текстуры и хорошего влагосвязывания, а также учитываются технологические свойства используемого местного сырья. Технологические консультации и постоянное усовершенствование рецептур — их оптимизация под специфику российского рынка с учётом вкусовых предпочтений российских потребителей и экономичного производства готовых продуктов — задачи, которые ставит перед собой компания.

Мукомольная промышленность

Компания Mühlenchemie является одним из ведущих предприятий по разработке и производству улучшителей муки для мукомольной промышленности. Около 100 миллионов тонн пшеницы, что составляет более 20% от общего объёма мировой переработки зерна пшеницы, ежегодно обрабатывается с использованием ферментных препаратов ALPHAMALT, POWERZYM и PASTAZYM в целях стабилизации качества и улучшения хлебопекарных свойств муки. «Наш успех обусловлен знанием специфики мукомольных производств в разных странах мира и многолетним опытом в области стабилизации качества муки. Мы помогаем улучшать качество муки и оказываем технологические консультации, в том числе по разработке рецептур специализированной муки и мучных смесей для пекарен и домашней выпечки», — говорит Виктория Клюш, руководитель отдела продаж ферментных препаратов хлебопекарного направления.

Хлебопекарная промышленность

Когда требуется увеличить срок сохранения свежести хлебобулочных изделий, снизить себестоимость, поменять эмульгатор, заменить клейковину или усовершенствовать рецептуру, прибегают к применению специальных ферментов. Компания DeutscheBack и родственное предприятие SternEnzym, будучи специалистами в области хлебопекарных ингредиентов и ферментных препаратов с многолетним международным опытом, совместно разрабатывают эффективные решения для хлебопекарной промышленности. «В основе нашего успеха лежит разработка хлебопекарных решений на базе ферментных препаратов синергетического действия, которые даже при очень низкой дозировке проявляют высокую эффективность, — описывает свойства ферментов Виктория Клюш. — Ферменты являются белками и играют важную роль в процессах жизнедеятельности. Ферменты, предназначенные для технологических целей, получают путём ферментации, которая схожа с процессом брожения в пивоварении. Ферментные препараты, применяемые в пищевой промышленности в качестве технологических вспомогательных средств, согласно законодательным требованиям многих стран, в том числе ЕС, не подлежат обязательному декларированию в составе конечного продукта».

Ароматизаторы

Группа компаний ставит перед собой задачу предоставления полного комплекса услуг в области пищевых ингредиентов. В компании OlbrichtArom, имеющей более чем 130-летний опыт производства вкусоароматических добавок, работают прекрасные флавористы, которые помогут подобрать оптимальный ароматизатор для придания пищевым продуктам хорошего вкуса и аромата, при этом фокусируя внимание на невысокой себестоимости конечной продукции.

Будущее пищевой промышленности

Благодаря индустриализации и развитию пищевой промышленности мы имеем сегодня огромный ассортимент пищевых продуктов. Тренды сменяются один за другим, что обусловлено изменчивостью сырьевых рынков и растущим интересом потребителей к вкусной и здоровой пище.

Меняющиеся предпочтения, рост потребления свежих местных продуктов и высококачественных готовых продуктов получат ещё большее распространение. Потребительское поведение играет такую же важую роль, как и экономические, социальные, биологические и культурные факторы. Без высокоэффективных функциональных систем невозможно обеспечить экономичное производство огромного числа разнообразных готовых к употреблению продуктов.

Важное значение в питании для нас будет иметь не только то, что мы употребляем, но и как, когда, где и с кем. Будет расти спрос на полуфабрикаты высокой степени готовности и готовые блюда.

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