Почта России на 23% увеличила объем продаж прессы в своих отделениях

В первом полугодии 2016 года объем розничных продаж газет и журналов в отделениях Почты России вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Высоких результатов удалось добиться благодаря целенаправленной работе по продвижению печатных СМИ совместно с издателями и дистрибьютерами.

За январь-июнь 2016 года объемы продаж прессы через почтовые отделения у ИД «Российская газета» увеличились на 75%, у ИД «Комсомольская правда» на 21%, у ИД «Аргументы и факты» на 9,3%, у ИД «Собеседник» — на 3,9%, а ИД «Московский Комсомолец» — в 2,5 раза — за счет значительного увеличения количества регионов распространения.

Стоит отметить, что дополнительный рост продаж удалось обеспечить благодаря проведению стимулирующих акций среди клиентов. Так, в течение марта-апреля Почта России в 6 филиалах провела акцию активных продаж прессы и книг «Читаем с Почтой». За покупку газет и журналов, участвующих в акции, на сумму от 100 рублей, клиенты получали в подарок световозвращательные брелоки, которые позволяют обеспечить дополнительную безопасность людей на дорогах. Акция была активно поддержана издательским сообществом и нашла положительный отклик среди клиентов Почты России. В результате продажи прессы в регионах проведения акции в эти месяцы увеличились на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Почта России принимает значительные меры по поддержке издателей, как по направлению подписки, так и в области розничного распространения изданий. Мы регулярно проводим встречи с издательским сообществом и активно внедряем новые инструменты продвижения прессы. Для дополнительного стимулирования розничных продаж газет и журналов в октябре-ноябре текущего года мы планируем провести акцию "Читаем с Почтой" во всех филиалах предприятия», — отмечает заместитель генерального директора Почты России по почтовому бизнесу Инесса Галактионова.

Федеральный проект по развитию розничных продаж газет и журналов в почтовых отделениях Почта России реализует с 2014 г. Закреплен и регулярно обновляется список федеральных и региональных изданий, которые выкладываются в почтовых отделениях на барьерных стойках. Также Почта России осуществляет выкладку изданий на специальных стендах в почтовых отделениях и организует выделенные зоны и киоски для продажи прессы. Приоритет в выкладке отдан федеральным и региональным социально значимым СМИ. Учитывая, что цена является одним из ключевых факторов для клиентов, Почта России внимательно анализирует розничные цены на периодику, делая их не дороже, а зачастую даже дешевле, чем в других точках продажи прессы.

«Важно, что рост продаж печатных СМИ через почтовые отделения происходит на фоне общего падения рынка газетно-журнальной розницы, — подчеркивает председатель правления Ассоциации распространителей печатной продукции Александр Оськин. По нашим данным за 2015 год объемы розничных продаж прессы в целом по рынку сократился на 2,3% по сравнению с 2014 годом, при этом в целом за три года (с 2012 по 2015 гг.) количество киосков, павильонов, магазинов прессы в России сократилось на 10%, что серьезно ограничивает возможности доступа населения к каналам получения информации. АРПП отмечает, что в 2016 году на рынке превалируют те же тенденции. — При этом почтовые отделения находятся в шаговой доступности для 95% россиян. Почта России совместно с издателями активно развивает розничные продажи, и результаты первого полугодия 2016 года — наглядное подтверждение эффективности этого канала продаж».

Стоит отметить, что для дополнительной поддержи региональных СМИ Почта России с 2015 года реализует совместный проект с Альянсом руководителей региональных СМИ России «Пришел на почту — купил газету». Задача проекта — создать технологическую матрицу сотрудничества с региональными издателями и добиться увеличения продаж региональной печатной прессы в сети почтовых отделений. Пилотный проект реализуется в 10 регионах: Республиках Башкортостан, Мордовия, в Краснодарском и Красноярском крае, а также в Архангельской, Владимирской, Московской, Ростовской, Самарской и Свердловской областях. В рамках проекта АРС-ПРЕСС организует мониторинг продаж региональной прессы. В частности, проверяется выкладка региональных изданий на барьерах в почтовых отделениях, анализируется информация о результатах продаж, проводится фотомониторинг выкладки, проверка наличия изданий, уточнение количества товарных остатков.

«Из 42 тыс. почтовых отделений около 30 тыс. — три четверти от общего количества — находятся в небольших городах и сельской местности, где нет киосков по продаже прессы. Региональные издатели — активный союзник Почты России в российской глубинке. В большинстве регионов пилотного проекта отмечается значительный рост объёма продаж, а также сокращение возвратов нереализованной продукции. Покупка газет на почте постепенно входит в привычку у клиентов, а значит растет читательская аудитория изданий, постепенно увеличиваются тиражи», — говорит исполнительный директор Альянса руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС) Софья Дубинская.