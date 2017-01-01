Жириновский решил отсудить у магазина одежды 100 тысяч рублей

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский намерен отсудить у магазина мужской одежды 100 тысяч рублей.

РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Владимира Жириновского сообщает, что политика обманули как потребителя. Он купил рубашку якобы из чистого хлопка, но вскоре обнаружил, что она частично состоит из синтетики.

«Причём обнаружил он это, когда ехал на работу, испытывая дискомфорт от ненадлежащего качества товара», – заявил собеседник агентства.

На какую компанию подал в суд Жириновский, не сообщается. По данным агентства, в Москве у неё есть шесть салонов, один из которых находится напротив Госдумы. Компания продаёт мужскую одежду из Италии, цены на её рубашки доходят до 78 тысяч рублей.