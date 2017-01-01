"Запад-2017": как Путин и Лукашенко попытались напугать Европу

Политолог Степан Сулакшин рассказал Sobesednik.ru, как у Путина и Лукашенко не получилось сообща напугать Европу.

С 14 по 20 сентября на шести полигонах Белоруссии и трёх полигонах России проходят оперативно-стратегические учения «Запад-2017». В манёврах участвуют 12,7 тысячи военных, около 70 самолётов и вертолётов, 680 единиц боевой техники, а также десять боевых кораблей.

Российско-белорусские учения обеспокоили США и Европу. Командующий сухопутными войсками вооруженных сил США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес назвал эти учения «троянским конём», который используют для переброски российских войск поближе к европейским границам. А президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что проводимые манёвры, носящие «агрессивный и наступательный характер», моделируют реальный конфликт со странами НАТО.

18 сентября за учениями на полигоне «Лужский» под Санкт-Петербургом наблюдал президент РФ Владимир Путин. Изначально планировалось, что Путин посетит полигон вместе с главой Белоруссии Александром Лукашенко, однако тот пересмотрел свои планы и решил понаблюдать за манёврами 20 сентября на белорусском полигоне.

Что представляет из себя российская армия, против кого готовятся воевать РФ и Белоруссия и почему Путин с Лукашенко не встретились на одном полигоне? На эти и другие вопросы Sobesednik.ru ответил гендиректор Центра научной политической мысли и идеологии Степан Сулакшин:

– Учения «Запад-2017» – весьма показательное политическое и геополитическое событие. Первое: они показывают, что в военном руководстве России деградация идёт теми же темпами, что и в остальным сферах жизни страны. Нам показывают поле боя, танки, гаубицы, а это ведь картина Великой Отечественной войны. Будущая война будет абсолютно не такой. Американцы показали в Ираке, какой она будет: пуски крылатых ракет за полторы тысячи километров. А у путинского воинства нет средств подавления пусковых объектов на такой дальности. Когда ракеты, которые уже изготавливает ВПК США, пойдут тысячами, перехват будет нереален. Насколько он реален, уже показал российский экспедиционный комплекс в Сирии: 50 американских ракет летели как над своими собственными штатами.

Второй момент. Это просто какая-то лабуда: объединённые российско-белорусские соединения отразили десант террористов. Слушайте, у террористов, оказывается, не «пояс смертника», не баллончик с газом, а самолёты, воздушно-десантные войска. Это называется не террористами и не терроризмом. А где же точная военная доктрина? Где серьёзное обозначение вероятного противника и подготовка к реальным угрозам? Это потёмкинская деревня, которая внушает чувство ужаса. У нас опять Красная армия всех сильней: шапками закидаем и военные действия будем вести на территории противника. Слишком остры аналогии и слишком обосновано понимание, что безопасность страны при путинском правлении находится под большой угрозой.

– А шапками-то мы кого хотим закидать?

– Террористов, знаете ли, закидывать собираемся. В военной доктрине этот вопрос обойдён молчанием. Американцы точно обозначили угрозы: КНДР, Иран и Россия. Поэтому военное планирование там адекватное, прозрачное и понятное и для союзников, и для всего мира. А вот что за бред сообщается с российской стороны миру – о том, что войсковые соединения борются с террористами? Это и есть свидетельство того, что профессиональной готовности к военным угрозам у России мы не наблюдаем.

Александр Лукашенко, Владимир Путин // Фото: Global Look Press

– Почему учения российско-белорусские, а Путин и Лукашенко на полигоне так и не встретились?

– Белоруссия – это последний военно-политический союзник России, причём на грани, потому что путинизм и его вышибает из своего союзнического ареала: из-за цены на газ, борясь с белорусским сыром, молоком и ещё бог знает с чем. Напряжение в отношениях очевидно, поэтому неслучайны какие-то дворцовые, паркетные суразности и несуразности в отношениях двух президентов – Лукашенко и Путина. Это неслучайно, но поскольку Запад прислал обоим «чёрные метки», поскольку единственный способ ответить на давление – это демонстрация унаследованной советской военной мощи (точнее, мощей нетленных), то это и производится.

Масштабы вовлечения личного состава, вооружений, военной техники больше, чем объявлено. По той причине, что существует международная договорённость о непревышении личного состава количеством 13,5 тысячи человек, после чего [свыше этого числа] должны быть массированные команды наблюдателей от стран НАТО. На это пойти не хотят и не могут, поэтому – очередное традиционное враньё. Но да и бог с ним: это военные вопросы, в которых дезинформация является одним из приёмов ведения борьбы.

Тревожно то, что ценностной платформы у путинской России, идеологической базы, за которую страны и воюют, не существует. Совсем недавно объявлялось, что мы Европа, что наши ценности такие же, как у Европы, а теперь вот демонстрируем им свои военные способности на границе с Европой. По всей видимости, это последние исторические попытки совершенно недееспособного политического режима доказать своё право на существование. Доказывают это в основном российскому народу в преддверии будущих президентских выборов, ну и отчасти пытаются пугать Запад.

Поэтому учения, дай бог, состоятся, солдатики, офицеры, штабные инфраструктуры повысят своё мастерство – это всё хорошо, но это «хорошо» на фоне такого «плохо», что очень скоро это станет понятно всем. Путину, я уверен, это понятно уже сегодня, но он находится в ловушке, из которой нет выхода.

Степан Сулакшин // Фото: кадр YouTube

– По поводу невстречи Путина и Лукашенко: если они получили от Запада «чёрные метки», как вы сказали, так почему бы им хотя бы перед телекамерами не продемонстрировать, что они заодно?

– По-видимому, личные отношения настолько накалены, что это называется уже «несовместимость».

Я могу сделать ещё одно профессорское предположение. Когда мы вычисляли по социолого-математической модели уровень профессиональной дееспособности первых лиц современных государств, то самую нижнюю позицию заняли Путин и Порошенко, а самую высокую – выше, чем Обама, Меркель, Олланд – занял Лукашенко. Страна, которая составляет 1/20 от России, без нефти и газа, без золотовалютных резервов выпускает рекордные по грузоподъёмности в мире «БелАЗы», обеспечивает социальную справедливость и социальное развитие в стране. Это слишком серьёзный контраст с деградирующей Россией. Поэтому личные отношения там попросту очень отягощены.

– Запад одинаково критикует за эти учения что Россию, что Белоруссию?

– Не совсем так. Лукашенко для Запада сейчас фигура розыгрыша – так же, как это было в начале контрроссийской интеграции Украины в Европу. Там уже есть некоторые посылы, некоторые славословия в адрес Лукашенко. Будет совершенно не удивительно, если через несколько лет Лукашенко и Белоруссия развернут свою стрелку с востока на запад. Ведь Украина тоже резко прекратила военно-техническое сотрудничество [с Россией], которое было до путинских авантюр. И сейчас военное содружество [РФ и Белоруссии], определённые совместные затраты тоже могут быть прекращены. Так же, как прекращён разговор о строительстве российской авиационной базы на территории Белоруссии. Это предупреждение в адрес того, что путинская внешняя политика, уничтожение Союзного государства и его потенциала, война за какие-то доходы от содружества с Белоруссией в конце концов разрушат эти последние союзные отношения.

– Пока мы с Вами разговариваем, СМИ пишут об инциденте на учениях «Запад-2017»: вертолёт обстрелял зрителей.

– Тогда приведите ещё одну цитату. На годовом собрании Академии военных наук последний маршал авиации – слава богу, живой и здоровый – заявил следующее: «Если бы разбойники в сирийских пустынях имели средства ПВО, то российский экспедиционный комплекс был бы выбит за две недели». Уж маршал-то знает, о чём он говорит.

[Прим. ред.: единственный ныне живущий маршал рода войск – Евгений Иванович Шапошников, маршал авиации, последний министр обороны СССР.]