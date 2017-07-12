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Вячеслав Володин берет под контроль парламентскую оппозицию

Политика

Ежов Сергей 16:42, 22 сентября 2017
Вячеслав Володин // Фото: Global Look Press

Зачем Госдуме потребовался комитет по контролю, рассказал Sobesednik.ru эксперт.

Комитет нижней палаты по регламенту и организации работы переименован в комитет по контролю и регламенту. По словам с некоторых пор следящей за явкой главы комитета Ольгы Савастьяновой, за переименованием последует и расширение полномочий. А спикер Госдумы Вячеслав Володин не преминул заметить, что это солидарное решение всех фракций.

— Комитет по контролю — это аппарат, который будет руководить всеми депутатами, а не только единороссами,— сказал в комментарии Sobesednik.ru политолог Илья Гращенков. — Володин продолжает выстраивать Госдуму в формате «под себя», пока что это ему успешно удается. Но немногочисленные коммунисты, эсеры и жироновцы все равно пока слабо контролируются.

Для повышения управления всем депутатским корпусом Володин, по мнению эксперта, выстроит систему контроля за работой фракций и отдельными депутатами. 

— Полагаю, что, перейдя от функций организатора, спикер теперь примерит на себя функцию управленца, — добавил Гращенков.

С задачей по борьбе с прогульщиками Вячеслав Володин уже справился. Пленарное заседание Госдумы 20 сентября стало первым, на котором зафиксировано отсутствие депутатов только по уважительным причинам.

Теги: Госдума

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