Власти Украины решили сделать Азовское море глубже

В министерстве инфраструктуры Украины предложили углубить Азовское море. Правительство страны поддержало эту инициативу.

По информации «РИА Крым», увеличивать глубину моря будут в районах Мариупольского и Бердянского портов. Сделают это для поддержания навигационных габаритов. К этим работам привлекут земснаряд «Меотида» и ледокол «Капитан Белоусов».

Как сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, «сейчас стоит необходимость перемещения этих судов с целью обеспечения проведения срочных дноуглубительных работ в акватории Азовского моря».