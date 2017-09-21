Визит Путина в компанию "Яндекс" связали с его новым имиджем

Посещение компании «Яндекс» назвали частью создания имиджа Владимира Путина перед выборами в 2018 году.

21 сентября президент Владимир Путин посетит московский офис компании «Яндекс», которой через два дня исполнится 20 лет. «Ведомости» пишут, что идея поздравить компанию с юбилеем исходила от администрации президента.

Источники газеты, один из которых работает в «Яндексе», а другой близок к разработчикам предвыборной стратегии президента, сказали, что Владимир Путин намерен создать себе имидж политика, ориентированного на развитие цифровой экономики и привлечение молодой аудитории.

В офисе «Яндекса» Путину продемонстрируют работу обновлённого алгоритма системы «Яндекс.Поиск» и прототип беспилотного автомобиля, а также расскажут о разработках в области искусственного интеллекта.

The Bell пишет, что многие кафе и рестораны возле офиса «Яндекса» закроют из-за визита Путина. Сотрудники безопасности предупредили работников компании о проверке автомобилей на парковке, а также их тумбочек и шкафов.

Представители администрации президента посоветовали сотрудникам компании «специально не наряжаться –Путина должны окружать молодые и оптимистичные лица, а вся обстановка должна быть максимально приближена к реальной жизни».