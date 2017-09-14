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В США бизнесмен попал за решетку за шутку о Клинтон

Политика

Перунова Маргарита 16:21, 14 сентября 2017

Экс-глава фармацевтической компании, вышедший под залог, вновь оказался в тюрьме. 

Как сообщают «Ведомости», бывший глава фармацевтической компании Turing Pharmaceuticals Мартин Шкрели опубликовал в «Фейсбуке» пост, в котором пообещал $5 тысяч тому, кто добудет прядь волос с головы Хиллари Клинтон. Данная запись привлекла внимание спецслужб, занимающихся охраной политиков

Ранее Шкрели был обвинен в том, что обманом склонял инвесторов к инвестированию в два фонда и растратил активы компании Retrophine. Бизнесмен был выпущен под залог, однако после скандального поста залог признали недействительным, и теперь он вновь помещен под стражу. Свое решение судья Кийо Мацумото обосновала тем, что коммерсант «представляет реальную опасность».

В случае, если суд признает его виновным, Шкрели рискует провести в тюрьме 20 лет.

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