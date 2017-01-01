В Совете Федерации предложили запретить розничную продажу пива в больших тарах

Члены Совета Федерации хотят запретить производство пива в больших тарах, опасаясь его попадания на прилавки.

Сенаторы Михаил Щетинин и Ирина Гехт стали авторами этой инициативы. Как сообщила в интервью «Парламентской газете» сенатор Гехт, во вступившем в силу 1 января 2017 года законе есть лазейка, позволяющая попадать большим тарам с пивом в розничную продажу: «Это исключение якобы оставили для того, чтобы предприниматели успели распродать накопившиеся запасы алкоголя большого литража». Бизнесменам дали время до 1 июля 2017 года, чтобы реализовать остатки продукции.

Однако 20 июля 2017 года в Госдуме приняли закон, позволяющий производить пиво в больших тарах для продажи за рубежом. Предполагается, что в соседних странах на востоке — Китае, Киргизии и Монголии, где запретов на продажу алкоголя в больших тарах нет — эта продукция будет популярна. Но сенаторы считают, что это допущение позволит проникнуть бутылкам, объем которых превышает допустимые полтора литра, в киоски и магазины.

По мнению депутата Госдумы Николая Говорина, который выступил с инициативой разрешить выпуск этой продукции на экспорт, данный законопроект не противоречит парламентской концепции, заключающейся в снижении алкогольной угрозы для населения. Говорин считает, что попадание пива в больших тарах на российские прилавки невозможно, так как производство алкоголя и его оборот строго контролируется в системе ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система).