В Сеуле идею о возвращении ядерного оружия назвали альтернативой

Главы министерств обороны США и Южной Кореи обсудили возможность возвращения ядерного оружия на Корейский полуостров.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Южная Корея провела запуск двух ракет «Хёнму-2» в ответ на испытания КНДР.

Как сообщает газета Washington Post, министры обороны США и Южной Кореи Джеймс Мэттис и Сон Ён Му на встрече 30 августа обсудили возможность возвращения ядерного оружия на полуостров.

По данным издания, Сон Ён Му назвал такую идею «альтернативой, которая стоит всестороннего анализа». Однако Мэттис пока не сообщил, поддержит ли он этот вариант.