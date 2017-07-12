В КНДР пообещали "небывалое" испытание бомбы после речи Трампа

Министр иностранных дел КНДР рассказал, что Пхеньян готов принять меры после речи президента США Дональда Трампа.

Как передает агентство Yonhap в пятницу, 22 сентября, министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо, который находится в Нью-Йорке, заявил, что в ответ на речь Дональда Трампа КНДР может провести новое испытание бомбы.

«Я не знаю, какие будут меры, это дело товарища председателя нашего Госсовета (Ким Чен Ына — прим. Sobesednik.ru), поэтому я точно не знаю. Может быть, это будет небывалое испытание водородной бомбы в Тихом океане», — рассказал Ён Хо.

Ранее после того, как КНДР провела несколько испытаний своих ракет, Дональд Трамп пообещал разрушить Пхеньян, если он будет угрожать безопасности США.