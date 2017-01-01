В ДНР не намерены обсуждать возможность размещения миротворцев ООН

Руководство ДНР не видит смысла обсуждать вероятность размещения миротворцев ООН на территории республики.

По мнению замглавы оперативного командования ДНР полковника Эдуарда Басурина, эту информацию обсуждать преждевременно. Военный считает, что эти инициативы Госдепа США комментировать бессмысленно, пока эта тема не вынесена на повестку дня Совбеза ООН. Об этом сообщает Nation News.

Напомним, что ранее официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт выступила с предложением разместить на территории ЛНР и ДНР контингент миротворческих сил ООН. Исполняющий обязанности главы дипломатического ведомства ЛНР Владислав Дейнего высказался против этой идеи, сославшись на мирную обстановку в регионе.