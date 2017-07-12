Трамп назвал Ким Чен Ына равнодушным к своему народу "безумцем"

Американский президент Дональд Трамп заявил, что КНДР подвергнется «невиданным испытаниям» из-за своего лидера.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в Кремле назвали катастрофичным желание Северной Кореи уйти от дипломатии и провести испытания водородной бомбы в Тихом океане.

Теперь на угрозы КНДР отреагировал и президент США Дональд Трамп, который в своем Twitter назвал Ким Чен Ына «безумцем» и заявил, что КНДР теперь будут ждать «невиданные испытания»

«Ким Чен Ын из Северной Кореи, очевидно, безумец, который не возражает против убийств своих людей или их гибели от голода, подвергнется ранее невиданным испытаниям», — написал Трамп.