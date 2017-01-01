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Сколько стоит общественное мнение от ВЦИОМ. Расследование "Собеседника"

Политика

Ежов Сергей 13:04, 19 сентября 2017
Фото: РИА «Новости»

Sobesednik.ru вскрыл сомнительные схемы при госзаказе на изучение общественных настроений.

По подсчетам нашего издания, за год (с сентября прошлого года) государство выделило на соцопросы более 516 млн рублей. На что ушли эти полмиллиарда и как органы власти за бюджетный счет обеспечивают себе политический пиар?

15% дерьма и распилы

В начале сентября Останкинский суд столицы отклонил иск шахтеров из Ростовской области к руководителю ВЦИОМ Валерию Федорову. Протестующие против невыплаты зарплат горняки считают, что тот задел их честь и достоинство.

Недовольство истцов вызвало интервью, в котором Федоров комментировал высказывание телеведущего Владимира Соловьева о митингующих «2% дерьма». Глава ВЦИОМ заявил, что такого негативно относящегося к политике президента Владимира Путина «дерьма» больше – около 15%. По мнению шахтеров, Федоров нанес публичное оскорбление социальной группе, «выступающей против несправедливости политического и экономического строя России».

С Ростовом Валерия Федорова связывает не только судебная тяжба с шахтерами. В июне ВЦИОМ выиграл объявленный правительством региона аукцион на «проведение социологических исследований оценки населением общественно-политической ситуации во всех городских округах и муниципальных районах». Цена контракта составила 4 млн 970 тыс. рублей.

Соперником на аукционе выступило ООО «Медиа-агентство «Дон», предложившее выполнить работы более чем в три раза дешевле – за 1,5 млн рублей. Но победителем все равно стал ВЦИОМ. Наверное, это можно объяснить тем, что в нем работают более опытные социологи – потому и контракт отдали им. Но посмотрим, что происходит дальше.

Учредителем АО «Всероссийский центр изучения общественного мнения» является Росимущество. И поэтому подконтрольное государству АО обязано проводить сделки в качестве заказчика через сайт госзакупок. В июле, на следующий месяц после получения заказа из Ростовской области, ВЦИОМ заключает контракт на изучение общественного мнения в регионе с... тем самым агентством «Дон», у которого его первоначально выиграл! Только уже не за почти 5 млн руб., а за 2,5 млн.

Мы привыкли к подобным растратам при строительстве дорог, когда аукционы выигрывают близкие к властям компании, а потом привлекают субподрядчиков, которые укладывают асфальт в два раза дешевле. Но чтобы в социологии – это открытие. 

«Устойчивые связи»

При заключении контракта ВЦИОМа с ООО «МА «Дон» был выбран оригинальный способ закупки – «на основе устойчивых хозяйственных связей». Это одна из уловок, позволяющая ограничивать конкуренцию среди поставщиков. Два года назад правительство обещало закрыть дыру в законе, однако поручение Дмитрия Медведева не выполнено до сих пор.

И Валерий Федоров этим пользуется, отдавая заказы действительно «связанным» с руководством ВЦИОМа предпринимателям. К примеру, за 1,5 млн руб. выявить мнение населения Подмосковья о работе Общественной палаты взялось ООО «Агентство исследований в сфере недвижимости и строительства». Казалось бы, где недвижимость, а где соц-исследование об Общественной палате? Но «устойчивая связь» есть. Учредителем ООО является Евсеева Снежана Димитровна, которая была руководителем отдела организации исследований ВЦИОМа.

«Своим» достаются и другие контракты. В числе неоднократных поставщиков фигурирует, к примеру, ООО «Айфорс Рус», чьим владельцем является директор по развитию ВЦИОМ Максим Муссель. А учрежденное директором по управлению персоналом ВЦИОМ Марией Червонцевой ООО «Ванта Груп» в апреле получило от ВЦИОМа же подряд на 12 млн руб.

Валерий Федоров умеет считать не только мнения людей, но и деньги
Валерий Федоров умеет считать не только мнения людей, но и деньги
// Фото: Global Look Press

Конфликт интересов? Государственный ВЦИОМ получает от власти многомиллионные заказы и «перераспределяет» их между юрлицами, подконтрольными своим сотрудникам.

По подсчетам «Собеседника», за три года ВЦИОМ освоил в качестве поставщика около 400 млн руб., а в качестве заказчика распределил 160,5 млн. При этом прибыль, если верить бухотчетности, за год составила всего 2,5 млн руб. В результате акционеру – Росимуществу – досталась мизерная часть от оборота АО. 

Не социология, а пропаганда

На открытии осенней сессии Госдумы спикер Вячеслав Володин предложил депутатам формировать повестку на основе данных соцопросов. Летом аукцион от ГД на проведение опросов выиграл ВЦИОМ. Однако некоторые эксперты полагают, что центр занимается скорее обслуживанием интересов власти, чем выявлением реального общественного мнения. Глава Левада-Центра Лев Гудков в своих интервью прямо обвиняет ВЦИОМ в предоставлении нужных данных для пропаганды.

Если взять результаты исследований центра, то они зачастую попадают в нужную струю. Так, после трагедии в Сургуте, которую власти не хотели признавать действиями радикальных исламистов, резню прохожих терактом назвали только 12% респондентов ВЦИОМа. Чуть позже кремлевские социологи отчитались: уверенность в способности властей защитить россиян от террористических атак растет.

Что касается Госдумы, то косвенно версию о скорее пропагандистском эффекте от соцопросов, исследующих отношение населения к депутатам, подтверждает один из главных критериев выборов поставщика – «упоминаемость участника закупки в СМИ и на информационных интернет-ресурсах».

Поэтому запросивший почти 28 млн руб. ВЦИОМ обошел в конкурсе более скромные организации. РАНХиГС была готова работать за 22 млн, а «Ромир» и вовсе за 17 млн. Видимо, Володину нужен пиар, а не просто дешевые социсследования.

Цифра

1,4 млрд руб. потратили власти Москвы за 6 лет на проведение соц-исследований (по данным «Трансперенси Интернешнл»). Как выяснил «Собеседник», госконтракты этим летом получили пиар-агентства, параллельно занимавшиеся предвыборным пиаром кандидатов от ЕР. К примеру, компания «Има-Консалтинг». По словам наших источников, так чиновники «благодарят» политтехнологов за работу на партию власти. Гендиректор «Има-Консалтинг» Вартан Саркисов на письменный запрос «Собеседника» не ответил.

Контрольный звонок

Глава ВЦИОМ лично общаться с «Собеседником» отказывается на основании того, что якобы «не знает газету». При этом раньше, когда мы звонили ему с не столь неудобными для него вопросами, Валерий Федоров узнавал «Собеседник» без проблем. 

Мы направили в пресс-службу ВЦИОМа запрос по электронной почте с конкретными вопросами, в т.ч. относительно возможного конфликта интересов. Однако в многословном ответе пресс-служба обошла их стороной, ограничившись заверением, что аукционы выигрываются «в полном соответствии с №44-ФЗ РФ», а партнеры ВЦИОМа «качественно и в срок выполняют надлежащие работы».

Комментарий ВЦИОМ:

«Исследование оценки жителями Ростовской области общественно-политической ситуации в регионе является механизмом получения обратной связи от населения в целях принятия управленческих решений. Указанное исследование реализуется по итогам открытого конкурса, в котором квалификация и опыт исполнителя являются наиболее важным критерием в отличие от аукциона, где победитель определяется на основании снижения цены. ВЦИОМ имеет большой опыт реализации такого рода проектов, в том числе в этом регионе РФ. Сумма контракта по данному проекту определена в техническом задании и включает количественные и качественные характеристики: большой объем выборочной совокупности опроса, аналитических материалов, готовящихся по его результатам, сжатые сроки реализации, строгий контроль качества, большой объем предоставляемых работ. Участие ВЦИОМ в данном конкурсе осуществлялось в полном соответствии с 44-ФЗ РФ. 

У компании на сегодняшний день 114 партнеров, которые в соответствии с действующим законодательством и на основании мониторинга рынка качественно и в срок выполняют надлежащие работы. В случае выявления недобросовестности партнеров, мы принимаем меры. Мы регулярно проводим исследования с целью качественного расширения спектра оказания социологических услуг и ускорения времени проведения исследований среди организаций рынка изучения общественного мнения. Одними из таких партнеров являются указанные Вами организации».

А кто еще?

В деле госзаказов преуспевают как федеральные, так и региональные органы власти. Минэкономразвития проводит ежегодное социологическое исследование «уровня удовлетворенности граждан качеством государственных и муниципальных услуг». В прошлом году за 19,7 млн руб провести опрос взялся Российский государственный социальный университет (РГСУ).

Губернаторы нередко тратят бюджетные деньги на соцопросы относительно общественно-политической ситуации в регионе и отношения населения к органам власти. В Курганской области на эти цели недавно не пожалели 4 млн рублей.

Власти Красноярского края потратили 500 тысяч рублей на исследование «уровня этнотолерантности в студенческой среде». В Башкортостане выделили почти 120 тысяч рублей на опрос об «уровне коррупции» в республике. Могли бы организовать опрос своими силами среди чиновников – не пришлось бы тратиться.

Ну а по-настоящему страшно становится за ИП Шаулина Алексея Сергеевича, которому правительство Смоленской области поручило провести «социологическое исследование в рамках мониторинга наркоситуации». Надеемся, по притонам с блокнотом и ручкой социологу ходить не пришлось.

 

Теги: Госдума Пропаганда

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